Клопотенко розповів, як змінюється шкільне меню і як його змінити в школі своїх дітей

Український кулінарний експерт, ресторатор і пропагандист української кухні Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як змінюється шкільне меню з «радянських» норм на здорові і як його змінити в школі своїх дітей.

Збірку рецептур для шкільних їдалень він почав розробляти ще чотири роки тому, а два роки тому цій ініціативі почала сприяти дружина нинішнього президента України, розповів Клопотенко в «Суботньому інтерв’ю».

«Я створив збірку рецептур. Це почалося десь чотири роки тому. Я побачив, що діти плачуть від того. Я побачив величезну проблему. Я зрозумів, що там СРСР дуже глибоко сидить. І я повинен те робити для того, щоб він вийшов з голови у дітей. А через два роки, коли перша леді стала першою леді, вона побачила, що існує така крута ініціатива, як зміна шкільного харчування. Вона зрозуміла, що це є дуже актуальним. І також, зі свого боку, вона вирішила робити кроки для покращення цього. І тепер вона робить кроки на законодавчому рівні, допомагає об’єднувати міністерства, всіх там трусить, щоб працювали у цьому напрямку. А я працюю у робочій групі для створення нових рецептур», – розповів він.

За його словами, завдяки цій допомозі у шкільних їдальнях уже сталися зміни: «З 1 січня вже заборонені сосиски, чипси та кава. А також дозволені всі спеції, які я хотів. Усі абсолютно спеції дозволені. Я цього чекав чотири роки. Тому результат є».

Для того, щоб перейти на нову систему харчування в тій чи іншій школі, потрібно зайти на сайт cultfood.info, який створив Клопотенко: «Він у вигляді алгоритму дій. Там вісім кроків, які треба зробити для того, щоб змінити харчування в себе в їдальні».

Також, додав він, цю ініціативу буде поширено й на дитячі садки: «Ми робимо все. Від вас лише підтримка. І більше нічого».

Але, застерігає експерт, для зміни меню в навчальному закладі потрібна ініціатива «знизу», бо з боку влади щодо цих змін будуть рекомендації, але не вказівки.

Міністерство освіти, каже він, «видасть регулюючий документ – але більше регламентний»: «Документ від Міносвіти буде, від МОЗ. Документ від Мінекономіки буде. Але це будуть рекомендовані документи».

«На жаль, регулюючий – це і є той камінь, який зараз я не можу перемогти. Я хотів би, щоб заборонили радянську збірку (рецептів для шкільних їдалень – ред.), дали життя новій збірці і новому меню. А зараз ми в такій ситуації, що в нас буде нове меню, але воно буде рекомендованим. Якщо не хочете, то не робіть», – сказав Євген Клопотенко.