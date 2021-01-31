«Почалися якісь змови»: Клопотенко про внесення борщу до спадщини ЮНЕСКО

Шеф-кухар, кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як розвивається ситуація з реєстрацією українського борщу як об’єкту національної спадщини ЮНЕСКО.

За словами Клопотенка, заявку українська сторона має подавати в березні. При цьому кухар вказав на складнощі, які виникли в процесі всередині України.

«В Україні є інформація, що борщ не можна подавати, бо якась минула заявка, яка була до ЮНЕСКО, була зроблена неправильно. І тут все зупинилося. А я подзвонив в ЮНЕСКО, вони кажуть, що все нормально. Якась дезінформація почалася на рівні країни, хтось почав говорити про те, що не треба нічого робити, зробите наступного року. Уявляєте?! Тобто почалися якісь змови вже зараз. Але нічого. У нас крута команда, ми зібрали у команду людей, які працювали з ЮНЕСКО все життя, які знають про ЮНЕСКО все. Тому ми точно подамо заявку. Вона буде найпотужніша», – запевнив він.

Клопотенко додав, що розгляд заявки триватиме два роки.

«Нам треба два роки показати ЮНЕСКО, що ми в Україні щось робимо для борщу, а не просто «понтуємося». І якщо ми покажемо, що в нас з’являються вулиці борщу, що у «Вікіпедії» про борщ правильна інформація, історичні всі... ЮНЕСКО – це не просто кажуть, ми вам віримо, а нам треба щось в Україні зробити, щоб ми самі в це повірили», – додав він.

Читайте також: «Це окрема історія»: шеф-кухар Клопотенко про шанси українських закладів отримати зірку «Мішлен»

На питання, чи варто ставити пам’ятник борщу, Клопотенко відповів ствердно.

«Галушкам є. Вареникам є. А борщу забули? Як можна було зробити всьому, крім борщу?» – риторично запитав він.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Наразі до переліку включені 26 елементів.