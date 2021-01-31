«Це окрема історія»: шеф-кухар Клопотенко про шанси українських закладів отримати зірку «Мішлен»

В Україні є два-три ресторани, які могли б претендувати на зірку «Мішлен» за рівнем, але для цього потрібне також фінансування, каже шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

Клопотенко прокоментував минулорічний інцидент із ресторанним путівником «Мішлен», який назвав борщ «стравою російської кухні».

«Вони поїхали в Росію для того, щоб дати зірки різним ресторанам. Там є ресторани такого рівня. Але для того, щоб приїхали експерти сюди і офіційно оцінювали український ринок, їм треба 1,5 мільйони доларів заплатити. Це така офіційна плата. 1,5 мільйони доларів платиш – і «Мішлен» приїздить. Але в нас ще немає такого рівня ресторанів... Грошей точно немає. Але й ресторани дуже... Ну, два ресторани, може, три, які можуть одну зірку отримати», – міркує шефкухар.

Попри те, що в 2019 році британське видання The Independent внесло Київ до рейтингу гастрономічних локацій, які радило британцям відвідати до Брекзиту, Клопотенко зазначає: в «Мішлену» є й інші критерії.

«Мішлен» – у них є свої вимоги, свої правила. У нас дуже смачно, у нас дуже круто, крутіше, ніж в багатьох столицях світу. Це 100%. Але то просто про їжу, про насолоду. А якщо говорити про рівень Мішлену – це окрема історія, окремий рівень. Просто у нас немає цієї культури. У нас якщо на столах скатертини, то зазвичай там супербагаті люди, які накрали багато грошей, їдять і п’ють. Але Мішлен – це про те, що там скатертини для звичайних людей, які можуть поїсти і оцінити їжу», – пояснив він.

За оцінками експерта, українським закладам «ще 10 років точно» не варто очікувати на зірку від французького путівника, проте є й інші нагороди.

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«Просто «Мішлен» найрозпіареніший. Існує TheWorld's 50 Best Restaurants. Це зараз навіть краще, ніж Мішлен. Ці нагороди дають ресторанам, які реально круті. Там не треба цього всього, вичурності. Якщо ти робиш круті речі, вони реально смачні, то тебе в цей список вносять. Якщо ти в цьому списку, то це означає, що ти – найкращий ресторан світу», – розповів Клопотенко.

У грудні посольство України у Франції повідомило, що керівництво ресторанного путівника «Мішлен» (Michelin) перепросило за «гастрономічну необачність» у формулюванні щодо борщу. У посольстві також повідомили про початок роботи над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах.