«Борщ наш»: посольство України у Франції повідомило про вибачення від Michelin через «гастрономічну необачність»

Посольство України у Франції заявило, що керівництво ресторанного путівника «Мішлен» (Michelin) перепросило за «гастрономічну необачність» у формулюванні щодо борщу.

«Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за «гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією». Первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про «емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та рассольнік», після звернення посольства виправлено. Тепер «на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях», – повідомило посольство у фейсбуці.

У посольстві також повідомили про початок роботи над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах.

«У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш», – додали дипломати.

21 грудня ресторанний путівник Michelin оголосив, що починає оцінювати ресторани Москви, в яких пропонують «емблематичну для Росії страву» – борщ. Таке формулювання викликало хвилю обурених коментарів, які переважно українські користувачі залишили під анонсом про вихід гіда у Москві на офіційній сторінці Michelin у фейсбуці.

Згодом путівник пояснив, що «не контролює походження кулінарних делікатесів».

Борщ є основною першою стравою і символом української кухні, хоча ввійшов і в кухні інших країн.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Наразі до переліку включені 26 елементів.