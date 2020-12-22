Ресторанний путівник «Мішлен» іде до Москви, бо там подають «емблематичну для Росії страву» – борщ

Ресторанний путівник Michelin оголосив, що починає оцінювати ресторани Москви, в яких пропонують «емблематичну для Росії страву» – борщ.

Як мовиться в повідомленні компанії 21 грудня, її інспектори «були вражені різноманіттям кулінарної спадщини Росії і відданістю її шефкухарів автентичній кухні, створеній із надзвичайних місцевих продуктів».

«На російській кулінарній сцені, з її багатою історією і світськими традиціями, в останні 30 років виникають нові тенденції, які втілюють талановиті шефкухарі, які віддані тому, щоб наголошувати на якості місцевих продуктів – таких, як камчатський краб із Владивостоку, бородінський хліб, палтус із Мурманська чи «сметана» – заквашені вершки, що використовуються в приготуванні бефстроганова. Вони також радо використовують овочі й ароматні трави, які надають живих унікальних ароматів таким емблематичним для цієї країни першим стравам, як борщ чи рассольнік», – заявляє компанія.

Оцінки московським ресторанам вона планує почати давати 2021 року.

Французька компанія-виробник автомобільних шин Michelin також відома своїми путівниками, в першу чергу ресторанним, у який вносяться в першу чергу найвишуканіші ресторани світу.

Борщ є основною першою стравою і символом саме української кухні, хоча ввійшов і в кухні інших країн. Крім того, «борщем» називають і інші супи, мало пов’язані зі власне борщем.

В Україні вартість «борщового набору» продуктів є неофіційним індексом рівня цін.

На борщ як на свою національну страву, як і на значну частину української спадщини загалом, нині претендує й Росія. Зокрема, в травні 2019 року Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що борщ є «символом традиційної кухні» цієї країни.

При цьому ще в 19-му столітті в Росії визнавали, що борщ – це, як тоді казали, «малоросійська», тобто українська, страва і пояснювали для росіян, що це «різновид щів» – за назвою традиційної російської супової страви.

Експертна ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України 6 жовтня рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

«Включення елемента НКС «Культура приготування українського борщу» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України буде одним із важливих кроків для підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, підготовку якого планує здійснювати громадська організація «Інститут культури України», – повідомили тоді в МКІП.

(На сайті Інституту культури України повідомлено, що цей захід перенесено, нову дату мають оголосити пізніше 22 грудня.)

Це повідомлення також викликало різкі критичні відгуки в Росії. Як згадував про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, російське урядове видання тоді назвало наміри України домогтися внесення культури приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО «новим приводом для міжнародного скандалу».

«Це тільки підтверджує, що ми на правильному шляху», – додав Ткаченко.