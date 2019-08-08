Британці обожнюють борщ і їдять сало, якщо його модно подати, каже шеф-кухар Оля Геркулес

«Українська кухня вливається у сучасну міжнародну моду на сезонні страви, місцеві продукти, ферментацію», – пояснює Оля Геркулес успішність того, що вона робить у Лондоні як шеф-кухар та автор кулінарних книг.

Фактично кожна лондонська книгарня, яка має місце на розділ для книжок про їжу та кухню, продає великоформатний доробок Олі Геркулес із чудернацькою назвою «Mamushka» і з поясненням на обкладинці, що це рецепти з України і з більш віддалених країв.

Друга її книжка «Kaukasis» присвячена стравам із кавказьких країн: Грузії, Азербайджану, Вірменії, – а також Ірану, Росії і Туреччини.

Незабаром до них має долучитися третя книжка, яка буде присвячена регіональним стравам України.

Ім’я Олі Геркулес знайоме багатьом шанувальникам британських теле- і навіть радіопередач про куховарство, а також читачам лондонських часописів, які зваблюють аудиторію розкішними ілюстраціями екзотичних страв, переконуючи, що такі шедеври запросто може приготувати будь-хто.

«Борщ просто обожнюють», – стверджує Оля Геркулес і уточнює, що особливо її зелений борщ зі щавлем британці приймають «на ура».

Найкраща ресторанна їжа повинна бути як домашня, але трошки вишуканішою. Тільки трошки

А те, як дехто вперше в житті пробує квашену городину, вона, усміхаючись, порівнює з польотом у космос.

Відповідаючи на запитання, чи є українські страви, які західноєвропейці принципово не сприймають, наприклад, сало, Оля задумується лише на секунду і повідомляє, що сало з черемшею (маринованим диким часником) – це ще одна страва, яка у Лондоні йде «на ура».

«Із салом проблем нема, – пояснює вона, – бо зараз дуже в моді страви з італійським «лардо», що є відповідником українського сала».

Харчовий експорт із України

Це підтверджує важливість марки і реклами, погоджується Оля і визнає, що харчова індустрія таких країн, як Італія чи Франція, значною мірою тримається на міжнародній репутації.

На значній кількості продуктів у західних супермаркетах головним маркуванням часто є саме назва країни, звідки походить чи з якою асоціюється продукт.

Символом якості харчових виробів чи навіть смаку може бути просто намальований французький або італійський прапор.

Якщо ви їсте м’ясо, то вам треба знати і про ратиці

Чи можна так пропагувати харчову продукцію з України?

Чи можна досягти, щоб напис «made in Ukraine» або український прапорець на пакунку став популярною торговельною маркою і знаком якості?

«Думаю, що так», – не поспішаючи відповідає Оля і прикладом називає те, що до неї звернулися укладачі однієї з книжок, які наголошували, що хотіли від неї рецепт саме українського борщу.

Але як прихильниця автентичної, вишуканої їжі Оля Геркулес не дуже прагне бачити полиці світових супермаркетів заваленими масовою харчовою продукцією з України.

«Якщо ми будемо виробляти масово і без душі, то це не буде справжня українська їжа, яку творили наші бабусі», – побоюється вона.

Визнаючи, що українські фермери очевидно зацікавлені у завоюванні міжнародних ринків, Оля каже, що вже зараз хотіла б мати у британських крамницях, наприклад, українську соняшникову олію, але не у вигляді прозорої жовтуватої рідини майже без смаку, а іскристої, трохи мутної і пахучої олії, яку витискають у домашніх умовах чи на дрібних олійнях.

На такій олії вона хотіла б побачити український прапорець як знак якості.

Звідки береться м’ясо

«Я поважаю вегетаріанців і веганів», – каже Оля, додаючи, що має на увазі «неагресивних веганів».

Вона повідомляє, що її чоловік – вегетаріанець і що у неї не було б проблеми, якби її син колись сказав, що хоче спробувати якесь особливе харчування.

«Це добре для планети», – припускає вона про веганство, але наголошує на тому, що вважає набагато важливішим, аби люди поважали усю їжу.

Оля Геркулес проголошує, що усі повинні «знати, звідки береться наша їжа», і дбати за якість складників.

«Якщо ви їсте м’ясо, то вам треба знати і про ратиці, вуха і хвости», – доводить вона.

Українська домашня кухня, на думку Олі Геркулес, зараз виходить на ресторанний рівень насамперед у самій Україні, що варто підтримувати.

«Найкраща ресторанна їжа повинна бути як домашня, але трошки, трошки вишуканішою. Тільки трошки. У вас від такої їжі повинно щось ворушитися в душі, – пояснює Оля. - Гарна ресторанна їжа не може обійтися без елементу гарної домашньої кухні».

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