Міністерський борщ-батл: у Мінкультури назвали переможця

У кулінарних змаганнях з приготування найкращого борщу, в яких 22 грудня змагалися чотири міністри українського уряду, найсмачнішим визнали борщ із вишнями, повідомило Міністерство культури й інформаційної політики України.

Захід відбувся на підтримку внесення елементу «Культура приготування борщу» до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

«Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділив учасників на дві команди та запропонував на вибір 80 відсотків інгредієнтів, з яких традиційно готують борщ в Україні. Екстравагантний борщ із вишнями вирішили готувати Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, та Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. А як основний інгредієнт смажену капусту – для свого борщу обрали Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля і природних ресурсів, та Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства», – йдеться в повідомленні.

Борщ Ігоря Петрашка й Романа Абрамовського отримав приз глядацьких симпатій.

Борщ є основною першою стравою і символом української кухні, хоча ввійшов і в кухні інших країн.

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, «культуру приготування українського борщу».

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання статті 12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році. Наразі до переліку включені 26 елементів.