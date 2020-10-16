Нацперелік нематеріальної культурної спадщини може поповнитися ще двома елементами

Яворівський пиріг та яворівська іграшка, як і український борщ, можуть невдовзі потрапити у Національний перелік нематеріальної культурної спадщини. Це питання буде на порядку денному найближчого засідання експертної ради, повідомили на запит Радіо Свобода у Міністерстві культури та інформаційної політики.

На запитання Радіо Свобода, чому експертна рада на попередньому засіданні не рекомендувала до нацпереліку яворівський пиріг та іграшку, МКІП заявило: «Звернення щодо внесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Яворівського пирога та унікальної Яворівської іграшки надійшли до МКІП напередодні засідання експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при МКІП. Дане питання буде винесено на наступне засідання експертної ради, після опрацювання наданих матеріалів».

6 жовтня експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при МКІП рекомендувала внести до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини п’ять елементів:

культуру приготування українського борщу»

технологію створення клембівської сорочки «з квіткою»

великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області

борщівська народна вишивка

карпатське ліжникарство.

«Ми надіслали звернення вчасно. Єдине, що фахівець, яка розробляла попередній документ перед засіданням експертної ради, допустила якісь технічні помилки. Ми це обговорили, провели нараду, поправили і все. Ми їх надіслали в МКІП і вони обіцяли, що їх розглянуть», – пояснила Радіо Свобода керівниця департаменту культури, нваціональностей та релігії Львівської обласної державної адміністрації Ірина Гаврилюк.

Коли саме має відбутися засідання щодо внесення елементів до нематеріальної спадщини, міністерство не інформує.

Яворівський район на Львівщині славиться своєю дерев’яною іграшкою понад 400 років. Забавка характерна своєю формами і кольорами – жовтий колір, елементи фарбують червоним і зеленим, а ще роблять вкраплення білою фарбою. Ці дитячі іграшки – екологічні, цікаві для дітей і можуть бути елементом інтер’єру.

Яворівський пиріг теж отримав назву від місцевості на Львівщині. Основні складники – гречка і картопля, смажена цибуля, тісто дріжджове. Є 12 способів подачі пирога – з борщем білим на житній заквасці, грибною юшкою, сметаною, кислим молоком.

Львівська обласна адміністрація і група фахівців ще у липні ініціювала надання яворівським пирогу й іграшці статусу нематеріальної культурної спадщини України.