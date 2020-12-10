В Україні з 1 січня будуть нові вимоги до шкільного харчування – уряд

З 1 січня в Україні будуть нові вимоги до шкільного харчування: набудуть чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблоків, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках. Як повідомили в Офісі президента, про це йшлося на онлайн-нараді в Кабінеті міністрів 10 грудня, в якій брала участь також перша леді України Олена Зеленська.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, новий санітарний регламент передбачає, що у щоденному шкільному раціоні учнів повинно з’являтися більше злакових, овочів, фруктів, ягід і молочних продуктів. Крім того, вперше в нормативно-правових актах МОЗ урегульоване питання з організації харчування у закладах освіти дітей з особливими дієтичними потребами.

«На практиці зміна застарілих норм – це перший крок, який необхідно було зробити, щоб розпочати оновлення й осучаснення шкільного меню. Спочатку оновлення норм, правил і регламентів, далі – заміна напівфабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану й корисну їжу для наших дітей», – заявила Олена Зеленська.

За результатами наради прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив обласним і Київській міській держадміністраціям до 24 грудня вжити заходів для освоєння коштів державного бюджету, спрямованих на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

Очільники областей також мають посилити контроль над організацією харчування дітей із додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм утримання закладів освіти.

Крім оновлення застарілої нормативно-правової бази, у межах реформування системи шкільного харчування виділені ще два основних напрямки: підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл, йдеться в повідомленні.