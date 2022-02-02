Вибори президента Могилянки: Квіт припускає звернення до суду, якщо МОН не підпише з ним контракт

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт прокоментував для Радіо Свобода заяву міністра освіти Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Квіт, який здобув більшість голосів у другому турі останніх виборів, заявив, що Міністерство освіти і науки не мають повноважень не визнавати результати виборів.

«В нас є оргкомітет виборів, виборча комісія Києво-Могилянської академії, в нас всі наші організації – ми їх називаємо внутрішні стейкхолдери – також найближчі зовнішні стейкхолдери, це і виборча комісія, наприклад, і профспілка, і Вчена рада, і наглядова рада, всі студентські організації – всі визнали результати виборів. Результати виборів визнали кандидати, тобто я і Оксана Віталіївна Гуменна. Визнали всі, тобто нема таких, хто не визнав би. Тому в міністерства немає такого права – не визнавати», – сказав Квіт.

МОН у своєму повідомленні вказувало на те, що 27 січня отримало від декана факультету економічних наук Олександри Гуменної, яка посіла друге місце в другому турі виборів, заяву про порушення законодавства під час виборів, яке «в цілому унеможливлює об’єктивне встановлення результатів голосування».

Наступного дня, втім, Гуменна повідомила, що написала до МОН листа про відкликання своєї заяви.

Квіт назвав заяву Шкарлету такою, що має «публіцистичний характер», проте вказує на намір міністра не підписувати із ним контракт як із переможцем виборів. Водночас він нагадує про правовий висновок експертів, які висловили думку, що підстав сумніватися в результатах виборів немає.

З огляду на це голова НАЗЯВО висловив думку, що МОН «перевищить свої повноваження», якщо відмовиться від підписання контракту.

«Зі свого боку, як кандидат, я можу звертатися до суду, якщо зі мною не буде підписуватися контракт. Але про такий перебіг подій я поки не поінформований, про непідписання контракту офіційно. Також наша громада Києво-Могилянської академії обурена, і я думаю, що це може розвинутися в такі події, які будуть на виду в цілого суспільства. Тому що зараз йдеться, наприклад, про створення страйкового комітету всередині університету», – зазначив Квіт.

Напередодні він повідомив, що подав до МОН документи для спеціальної перевірки як переможець виборів. За його оцінкою, перевірка може тривати до півтора місяці, але терміни «можуть бути дуже різними». Він зазначив, що вже проходив перевірку пару місяців тому як голова Нацагентства з питань забезпечення якості вищої освіти.

На питання, чи будуть повторні вибори в разі відмови Міністерства освіти від контракту, Квіт відповів, що це залежить від розвитку подій.

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«Якщо вже відбулося волевиявлення могилянської громади, то я повинен також долучатися до того, щоб відстоювати це волевиявлення. Плюс, звичайно, формально, оскільки я є суб’єктом виборів, то це також зачіпає й мої інтереси. Якщо будуть оголошені наступні вибори, перше, що я буду робити – я буду звертатися до суду, звичайно… Тут важко просто передбачити, що може бути у відповідь, яка може бути реакція суду, наскільки вона буде оперативною, тобто зараз важко сказати. Але я маю цей намір бути президентом, і університет мене підтримує», – сказав він.

Другий тур виборів президента Києво-Могилянської академії відбувся 27 січня. В ньому взяли участь Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна. За підсумками голосування Квіт набрав 52,8% голосів.

Група експертів у правовому висновку щодо виборів повідомляє про інцидент, який стався в день виборів: близько десятка невідомих людей «спортивної статури» викрали одну скриньку з бюлетенями та влили в іншу зелену рідину. На місце викликали поліцію, яка склала протокол, згодом патрульні знайшли викрадену скриньку. Після цього голосування продовжилося, комісія використала третю, запасну скриньку.

Експерти дійшли висновку, що цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів. Згодом цей висновок підтримало студентське самоврядування університету.