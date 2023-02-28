Українською залізницею з початку вторгнення РФ скористалися 300 іноземних делегацій – УЗ

«Укрзалізниця» від початку повномасштабного вторгнення РФ перевезла у різних напрямках України 300 іноземних делегацій.

«Президенти, голови урядів, принци, міністри, очільники міжнародних організацій, всесвітньо відомі бізнесмени, актори та спортсмени – представники більшості цивілізованих країн світу відвідали Україну залізницею та на власні очі побачили наслідки руйнівної агресії країни-окупанта», – повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що першими, «хто ризикнув поїхати в Україну залізницею» всього лиш через три тижні після початку вторгнення, були прем’єр-міністри трьох країн: Польщі, Чехії та Словенії.

«Голова польського уряду Матеуш Моравецький та експрем’єр Ярослав Качинський, чеський прем’єр-міністр Петр Фіала та тодішній словенський прем’єр-міністр Янез Янша стали першопрохідцями», – йдеться в повідомленні.

Цими днями залізниця доставила в Україну та зворотно міністерку фінансів США Джанет Єллен та генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку Матіаса Корманна, повідомили в УЗ.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей, в тому числі з охоплених бойовими діями регіонів.

Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.