Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Голова «Укрзалізниці» повідомив про відставку

За словами Олександра Камишіна, він очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що йде у відставку зі своєї посади.

«За спільним рішенням з віцепрем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено», – написав Камишін у своєму телеграм-каналі.

У серпні 2021 року Камишіна призначили тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці», а в березні 2022-го затвердили на посаді на постійній основі на чотири роки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG