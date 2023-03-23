Новопризначений міністр освіти Лісовий подав на перевірку свою дисертацію

Новопризначений міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

«Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук», – написав Лісовий у фейсбуці.

За словами міністра, після отримання висновку він публічно його оприлюднить.

«Триматися за будь-які звання точно не збираюся. Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності», – додав Лісовий.

Водночас він зауважив, що подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і, відповідно, від усіх надбавок.

«Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову», – сказав Лісовий.

Також він зазначив, що народні депутати вже готують подання конкретних змін до законодавства щодо комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН України.

У попередника Лісового, Сергія Шкарлета, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах. Сам Шкарлет звинувачення відкидав і неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає. Попри такі звинувачення, він продовжував залишатися на посаді донедавна.

На тлі загалом схвальних відгуків про голову Малої академіки наук Оксена Лісового як нового міністра освіти і науки у мережі почали з’являтися пропозиції, що і його треба перевірити на предмет плагіату в наукових роботах. Лісовий у 2012 році захистив кандидатську дисертацію з філософських наук на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості».

21 березня Верховна Рада призначила директора Малої академії наук, військовослужбовця Оксена Лісового міністром освіти і науки замість Сергія Шкарлета, який обіймав цю посаду з 17 грудня 2020 року.