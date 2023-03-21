Для Київщини затверджено програму розвитку української мови до 2025 року

Київська обласна рада затвердила «Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя» у Київській області на 2023–2025 роки. Про це повідомляє сайт облради та мовний омбудсмен Тарас Кремінь у фейсбуці.

«Реалізація документа забезпечить, зокрема, поширення функцій та сфер вживання державної мови, промоцію української культури в усіх її проявах, популяризацію української мови, зміцнення українськомовного і патріотичного середовища в Київській області через найширший спектр культурно-просвітницький, освітніх, науково-практичних та інформаційних заходів», – йдеться в повідомленні облради.

Як повідомив Тарас Кремінь, починаючи з лютого 2022 року, ініційовано понад 450 мовних курсів.

«Лідером з безкоштовних мовних курсів в Україні є Київська область та Київ», – зазначив він.

Влада Києва раніше також повідомила, що готує мовну концепцію. Щоб визначити основні інструменти, які місто може запропонувати охочим опанувати українську мову, навіть було проведене спеціальне опитування.

За результати опитування з’ясувалося, що 33,3% жителів столиці перейшли на українську мову спілкування під час повномасштабної війни. Більшість опитаних підтвердили, що україномовне середовище найбільше допомагає почати спілкуватися українською.