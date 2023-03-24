«Не буде травневих шашликів в Криму» – Чийгоз про настрої окупаційної влади та військових на півострові

Російські бізнесмени тимчасово зупиняють свою діяльність в Криму, а російські власники нерухомості виставляють на продаж свої будинки та квартири за зниженими цінами. Причина – відсутність віри у те, що Крим залишиться під контролем Росії. Про це в ефірі програми «Свобода LIVE» (Радіо Свобода) розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

«В них немає віри, що Крим залишиться в цій (російській – ред.) «гавані». Ціни дуже впали. Найважливіше, що немає російських інвесторів, вони кидають свої фірми і своє будівництво. На квартири немає запитів», – сказав Чийгоз.

За його словами, зневіра російських громадян стала найбільш помітною після серії вибухів у Криму.

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«Ці процеси (зневіри і паніка – ред.) тривають, вони почалися з вересня минулого року, але останні наші «подарунки» по території Криму… співвітчизники мої кажуть, що треба частіше «подарунки» надсилати, це дуже впливає на пришвидшення цих процесів. І не важливо – ми точно попали в якийсь об’єкт, або воно поруч впало, або вони збили, але все це запускає процес деморалізації. Не буде травневих шашликів в Криму – точно. Для них Крим був таким душевним: тепло, сонце, море. Цього вже немає. Найважливіше, що ми зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму. Росіяни не люблять їхати туди, де небезпечно. Тому шашликів не буде», – підсумував представник Меджлісу.

З серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Коли вони відбувалися влітку, в окремих випадках відпочивальники могли спостерігати за цим безпосередньо з пляжів.