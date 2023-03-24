Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Нові дані розвідки: окупаційна влада вивозить з Криму майно, Аксьонов створює ПВК

  • У ГУР заявляють, що окупаційна влада вивозить з Криму свої сім’ї та майно. При цьому командування запевняє рядовий склад армії РФ на півострові, що все спокійно і причини панікувати немає, говорить представник ГУР МО України Андрій Юсов. Що відбувається в Криму та до якого сценарію готуються окупанти?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

  • Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов створив на півострові приватну військову компанію. Вона має назву «Конвой», а курує найманців «права рука» Пригожина з позивним «Мазай». Таке повідомляють журналісти російського видання «Важные истории». Подробиці.
  • Представники УПЦ (МП) продовжують виїжджати з Києво-Печерської лаври. Договір на використання монастиря закінчується 29 березня. До цієї дати церковники УПЦ (МП) мають звільнити заповідник. Триває вивіз майна: свіжі кадри.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Митрополит Павло заявляє, що ченці не можуть виселитися з Києво-Печерської лаври 29755 views

2

США опинилися в «незручному становищі» через позицію Китаю – Bloomberg 28865 views

3

Перше застосування «Торнадо» по житлових кварталах – в облраді прокоментували удар військ РФ по Запоріжжю 19093 views

4

ISW: Пригожин заперечує твердження Росії про війська НАТО в Україні 17424 views

5

Генштаб повідомив, що російські підрозділи залишили Нову Каховку, а потім це спростував 14745 views

6

Зеленський у зверненні до Євроради назвав «п’ять причин затягування цієї війни та віддалення миру» 14097 views

7

ОГП: російська ракета вночі влучила в пункт незламності в Костянтинівці, є жертви 12062 views

8

Війська РФ 10 керованими авіабомбами атакували Сумщину – Повітряні сили ЗСУ 9731 views

9

Москва засудила заявку Фінляндії до НАТО 9176 views

10

В окупованому Криму повідомляють про «напружену» ситуацію з потоком туристів 6285 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG