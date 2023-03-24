Нові дані розвідки: окупаційна влада вивозить з Криму майно, Аксьонов створює ПВК

- У ГУР заявляють, що окупаційна влада вивозить з Криму свої сім’ї та майно. При цьому командування запевняє рядовий склад армії РФ на півострові, що все спокійно і причини панікувати немає, говорить представник ГУР МО України Андрій Юсов. Що відбувається в Криму та до якого сценарію готуються окупанти?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:
- Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов створив на півострові приватну військову компанію. Вона має назву «Конвой», а курує найманців «права рука» Пригожина з позивним «Мазай». Таке повідомляють журналісти російського видання «Важные истории». Подробиці.
- Представники УПЦ (МП) продовжують виїжджати з Києво-Печерської лаври. Договір на використання монастиря закінчується 29 березня. До цієї дати церковники УПЦ (МП) мають звільнити заповідник. Триває вивіз майна: свіжі кадри.
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