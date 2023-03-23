«Потроху виїжджають» – Ткаченко про виселення УПЦ (МП) із Лаври

Представники Української православної церкви (Московського патріархату) почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври, попри заяви представників церкви про протилежне, заявив в ефірі телемарафону 23 березня міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Були відповідні листи від Московського патріархату до заповідника про те, що вони не встигають. Але насправді процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Тобто якийсь процес розпочався», – сказав він.

За словами міністра, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які також були в користуванні УПЦ (МП).

«Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. Тим не менше, всі ці голосні заяви, з одного боку, не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають. З іншого боку, заяви про те, що куполи почорніли чи що перекрили печери назавжди, теж не відповідають дійсності, і в цьому можуть пересвідчитися всі охочі», – сказав Ткаченко.

Раніше представник Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Павло (Лебідь) заявив, що, попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.



«Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати», – сказав митрополит Павло у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі лаври.



Він також звернувся до вірян і заявив про «їхній обов’язок захищати святиню».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

Читайте також: «Не буде ніякого застосування фізичної сили і насильства» – секретар РНБО про виселення УПЦ (МП) із Лаври

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено», і стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).