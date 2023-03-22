Печери Києво-Печерської лаври відкрилися після перевірки комісією Мінкульту – УПЦ (МП)

Дальні та ближні печери Києво-Печерської лаври відкрилися після перевірки комісією Міністерства культури та інформаційної політики, повідомила пресслужба Української православної церкви (Московського патріархату).

«22 березня 2023 року комісія Міністерства культури України провела роботу з обстеження в дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Як зазначив доглядач цих печер, близько 11-ї вони завершили роботу. Тепер дальні та ближні печери відкриті для паломників», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що члени комісії оглядали мощі в присутності представників Лаври.

Наразі публічної інформації про висновки роботи комісії немає.

21 березня в УПЦ (МП) заявили про обмеження доступу до печер. У Міністерстві культури пояснили, що на території працює комісія, яка визначить, чи збережені експонати.

Раніше стало відомо, що заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня.