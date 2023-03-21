У Мінкульті пояснили, чому закрили доступ до печер із мощами та деяких храмів Лаври у Києві

На території Києво-Печерської лаври почала працювати комісія, яка визначить рівень збереженості культурних цінностей, тому з 21 березня закрито вхід у ближні печери з мощами святих та в деякі храми, повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві зазначили, що на території Лаври почала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати.

«20 березня керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» надіслало листа монастирю УПЦ Московського патріархату з повідомленням про те, що віднині доступ до ближніх та дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)», – повідомили у Мінкульті.

Міністерство нагадує, що УПЦ МП має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Раніше в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що зачинення печер є «безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян». Також представники церкви сказали, що занепокоєні тим, який «метод визначення стану збереженості» мощей буде обрано.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» раніше оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. В УПЦ (МП) вважають, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».