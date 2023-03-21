В УПЦ (МП) заявили про обмеження доступу до печер Києво-Печерської лаври. Мінкультури не коментує

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про заборону доступу до печер на території Києво-Печерської лаври.



Як стверджують в УПЦ (МП), 20 березня від керівництва національного заповідника «Києво-Печерська лавра» надійшов лист із повідомленням про припинення доступу до Ближніх та Дальніх печер через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Таке ж обмеження, за словами УПЦ, стосується Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.



Наразі ні Мінкультури, ні заповідник «Києво-Печерська лавра» цю заяву УПЦ не коментували.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» раніше оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. В УПЦ (МП) вважають, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

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Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).