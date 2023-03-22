Міністр Ткаченко розповів про те, що відбувається у Києво-Печерській лаврі

На території Києво-Печерської лаври, за повідомленнями Міністерства культури та інформаційної політики, працює комісія, яка визначить рівень збереженості культурних цінностей на тлі того, що державний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня. Тому з 21 березня закрито вхід у ближні печери з мощами святих та в деякі храми лаври. Про мету роботи комісії та перші результати Радіо Свобода розпитало в ефірі програми Свобода Live міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

– В УПЦ кажуть, що перевірка, чи аудит у Києво-Печерської лаври 21 березня тривав 1,5-2 години максимум. Які результати цієї перевірки? Чи все на місці?

– Із зацікавленістю дивимося на те, що вивозили. Вони не все сказали з того, що ми знаємо. Бойлери, столи, і все інше...

Наша головна задача була зберегти державне майно. Власне, це музейний фонд

Намагалися вивезти речі, які не лаври, не конкретних очільників митрополії... Це громадяни на них донатили кошти для того, щоб лавра могла жити.

Яким чином вони вивозять це майно? Це ще треба окремо розібратися.

Наша головна задача була зберегти державне майно. Власне, це музейний фонд. Тому й почала працювати комісія у Верхній лаврі.

Треба зрозуміти, яким чином вони користувалися майном впродовж багатьох років.

Тому сьогодні ці машинки, які виїжджають, щодо них ще треба окремо розбиратися... Адже люди донатили кошти на лавру, не конкретно Павлу, не Антонію...

– А що буде, якщо виявиться відсутність певних речей, якщо не дорахуються? І знову ж таки чи є вже результати аудиту хоча би попередні?

– Це кримінальна відповідальність. Власне, діяльність комісії, куди входять у тому числі і силовики, має бути завершена до 29-го числа. І тоді ми оприлюднимо дані.

– Як відбувається перевірка? Чи не вивезуть музейні цінності? Хтось перевіряє ці машини на виїзді?

– Перевіряють. Я думаю, що це виключено. Є питання щодо мощів, які знаходяться в печерах. Але зараз доступ до печер перекритий. Тому я сподіваюся, що нічого кримінального не буде. Бо якщо буде щось кримінальне, то відповідальність негайно настане.

– А що будуть робити з тими, так би мовити, незаконними спорудами, які з’явилися на території лаври під час господарювання там УПЦ МП?

– З тієї інформації, яку я отримую, це досить дивно. Вони бойлери зрізають у тих приміщеннях, які вони надбудували!

Нам потрібно це перевірити. Це та інформація, яку маємо з різних джерел, але її потрібно зафіксувати, зрозуміти, яким чином вони розуміли користування Нижньої лаври. Це ж державне майно. І всі незаконні будівлі мають бути конфісковані.

– До 29 березня представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської лаври. Власне, про незгоду з таким рішенням вони вже заявляли. А ви озвучували варіанти, за яких ченці можуть лишитися, а виїхати тільки керівництво УПЦ. Можливо, вже є перші результати такої пропозиції? Чи пристали на неї ченці УПЦ?

– Це делікатний процес. Комунікація відбувається між церковними, між релігійними організаціями. Ми не можемо втручатися в цей процес.

Із іншої точки зору, ми розуміємо, що нинішнє керівництво УПЦ МП стояло дві години біля Офісу президента і щось намагалося довести. Але у них був час впродовж всього року війни показати, що вони не є афіліатом Кремля. Вони цього не зробили.

– У Верховній Раді проголосували законопроєкт, який передбачає складання іспитів для набуття українського громадянства. Там іспит з основ Конституції, історії, державної мови. Хто коруватиме цей процесом: ваше відомство чи Міносвіти?

– Усі, хто буде долучений до процесу контролю за набуттям громадянства. І прикордонна служба, і інші відомства.

Але я хотів би наголосити, що було також схвалено кілька законопроєктів, пов’язаних з культурою. Серед іншого, щоб можна було, відповідно до закону, пам’ятники, пов’язані з умовним Пушкіним, зміщувати з міських та інших, так би мовити, місць.