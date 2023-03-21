Ткаченко розповів про терміни аудиту Лаври і наслідки можливого зникнення держмайна

Із Києво-Печерської лаври вивозять майно, яке їй передавали жертводавці, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Радіо Свобода 21 березня.

«Бойлери, столи і все інше, так само намагалися вивезти якісь інші речі, які ані до Лаври, ані до конкретних очільників метрополії, але громадяни донатили кошти для того, щоб Лавра могла жити. Яким чином вони вивозять це майно – це ще треба розібратися», – сказав він.

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Натомість головною задачею Мінкульту Ткаченко назвав збереження державного майна, в тому числі музейного фонду:

«Сьогодні почала працювати комісія у Нижній та Верхній лаврі, і так само зрозуміти, яким чином вони користувалися майном протягом багатьох років».

У разі зникнення чогось із державного майна міністр анонсує кримінальні провадження.

«Це кримінальна відповідальність, власне, діяльність комісії, в яку входять у тому числі силовики, має бути завершена до 29-го числа, тоді ми оприлюднимо дані… Є питання щодо мощей, які перебувають у печерах, але зараз доступ до печер перекритий, тому я сподіваюся, що нічого кримінального не буде. Якщо буде щось кримінальне, то відповідальність негайно надійде», – заявив Ткаченко.

Раніше 21 березня кореспондентка Радіо Свобода побувала на території Києво-Печерської лаври і помітила, як там запаковують речі. Зокрема, семінарист повідомив, що вивозять книжки з бібліотеки: «просто так», «бо невідомо що буде до 29-го числа».

Сьогодні ж в УПЦ (МП) заявили про обмеження доступу до печер. У Міністерстві культури пояснили, що на території працює комісія, яка визначить, чи збережені експонати. Раніше стало відомо, що заповідник розриває договір оренди з УПЦ (МП) з 29 березня.