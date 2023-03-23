Митрополит Павло заявляє, що ченці не можуть виселитися з Києво-Печерської лаври

Попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври, заявив представник Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Павло (Лебідь).



«Нам дали два тижні – до 29 березня – щоб ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати», – сказав митрополит Павло у відеозверненні, оприлюдненому на YouTube-каналі лаври.



Він також звернувся до вірян і заявив про «їхній обов’язок захищати святиню».



«Багато хто звинувачує, що ми здаємо обитель без бою. Приходьте, подивіться, це ваш обов’язок – захищати свою святиню разом з нами», – заявив настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло.



«Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми і серця людини», – додав представник УПЦ (Московського патріархату).

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

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В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено», і стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).