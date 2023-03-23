Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Виправдовував агресію РФ: справу прислужника монастиря УПЦ (МП) на Київщині передали до суду

За даними слідчих, обвинувачений «чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни» (фото ілюстративне)

До суду скеровано справу за обвинуваченням прислужника одного з монастирів УПЦ (МП) на Київщині за виправдання збройної агресії РФ, повідомляє Київська обласна прокуратура.

«Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно прислужника одного з монастирів Української православної церкви (Московського патріархату) за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників», – йдеться в повідомленні прокуратури області у Telegram.

За даними слідчих, обвинувачений в одному з месенджерів вступив до проросійських спільнот.

«Він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни», – йдеться в повідомленні.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року. Митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) заявив, що ченці не залишать територію лаври, бо за 35 років оренди «просто немає місця, куди це все вивезти».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG