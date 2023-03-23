Виправдовував агресію РФ: справу прислужника монастиря УПЦ (МП) на Київщині передали до суду

До суду скеровано справу за обвинуваченням прислужника одного з монастирів УПЦ (МП) на Київщині за виправдання збройної агресії РФ, повідомляє Київська обласна прокуратура.

«Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно прислужника одного з монастирів Української православної церкви (Московського патріархату) за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників», – йдеться в повідомленні прокуратури області у Telegram.

За даними слідчих, обвинувачений в одному з месенджерів вступив до проросійських спільнот.

«Він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни», – йдеться в повідомленні.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року. Митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) заявив, що ченці не залишать територію лаври, бо за 35 років оренди «просто немає місця, куди це все вивезти».