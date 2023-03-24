Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина – «Важные истории»

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов створив на півострові ПВК «Конвой», пише російське видання «Важные истории».

За повідомленням, керує цією організацією Костянтин Пікалов (позивний «Мазай») – права рука засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, куратор «Вагнера» в Африці.

Неназваний колишній учасник ПВК повідомив виданню, що формально «Конвой» – це БАРС, бойовий армійський резерв, його члени укладають два контракти – один із «Конвоєм», другий – із Міністерством оборони Росії, щоб мати «гарантовані виплати» у разі поранення чи смерті.

За словами співрозмовника видання, йому платили близько 200 тисяч на місяць, командування отримувало – 300 тисяч рублів. Крім того, тим, хто прослужить у підрозділі рік, обіцяють землю «у Криму чи Абхазії».

На момент, коли ПВК починала формуватися і туди влаштувався співрозмовник «Важных историй», у складі підрозділу було близько 300 осіб.

Видання зауважує, що нині позиції «Конвою» розташовані у сусідній із Кримом Херсонській області.

«Це ПВК Аксьонова, але все командування – колишні співробітники ПВК «Вагнер». Усі – давно знайомі один одному люди», – заявив «Важным историям» колишній найманець «Конвою».

Видання зауважує, що у той час, як у Пригожина останнім часом склалися погані стосунки і з адміністрацією президента Росії, і зі «старими путінськими друзями», підтримує його Аксьонов, який відкрито зайняв його бік у конфлікті з Міноборони РФ.