«Діємо нестандартно»: Аксьонов розповів про будівництво оборонної лінії в Криму

Призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов розповів про хід робіт із будівництва оборонної лінії на півострові. Його цитує російське державне інформаційне агентство «РІА Новости», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми з огляду на весь досвід бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати. Тому йдемо не просто за планами, що були сто років тому, там умовно відпрацьовані. По, я маю на увазі, технології. Тому все рухається, рішення лідера, нашого президента, будуть виконані», – заявив він, не вдаючись у подробиці.

Читайте також: «Якщо Крим, то Третя світова»: чим і чому лякають Україну та населення окупованого півострова

Саме рішення звести оборонні споруди Аксьонов пояснив так:

«Береженого Бог береже. І я в позиції завжди виступаю: хочеш миру – готуйся до війни. Тож краще ми будемо готові. І кримчани, і вся Росія спатимуть спокійно щодо цього».

Днями в соцмережах поширилися повідомлення про те, що в Криму нібито почали зводити оборонні споруди.

Раніше в українській розвідці заявили, що російська армія перекидає нові військові підрозділи на північ окупованого Криму – у тому числі й для того, щоб зберегти сухопутний коридор на півострові.