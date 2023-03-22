ПВК «Вагнер» у найближчі тижні може втратити більшість своїх найманців-в’язнів – ІSW

ПВК «Вагнер» може втратити більшу частину своїх найманців-в’язнів у найближчі тижні, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти, звертає увагу у своєму огляді Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту вказують на підрахунки Міноборони Британії, що тисячі засуджених «вагнерівців», завербованих восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені, а це, у свою чергу, посилить нестачу живої сили у ПВК «Вагнер».

У ISW кажуть, що оскільки Кремль раніше підтвердив намір президента РФ Володимира Путіна помилувати засуджених, які воюють в Україні, то, щоб дистанціюватися від очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина, Кремль, ймовірно, зумисне пішов на це помилування. І зробив це, щоб стимулювати більше засуджених до виходу з ПВК після закінчення терміну контракту, і цим «ще більше підірвати війська «Вагнера».

Напередодні Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки також повідомило, що помилування тисяч засуджених може погіршити кадрові проблеми ПВК «Вагнер».

За даними журналістів, з 2023 року у війні проти України загинула щонайменше одна тисяча увʼязнених, які мали відбувати покарання в російських вʼязницях.

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ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.