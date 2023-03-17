У війні Росії з Україною з початку 2023 року загинула тисяча вʼязнів – Бі-Бі-Сі та «Медіазона»

З початку року у війні проти України загинула щонайменше одна тисяча увʼязнених, які мали відбувати покарання в російських вʼязницях. Про це повідомляють журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та «Медіазони», а також команда волонтерів, які ведуть підрахунок загиблих за відкритими джерелами.

Після аналізу некрологів журналісти дійшли висновку, що за останні два тижні загинули щонайменше 400 увʼязнених. Багато хто був убитий у боях під Бахмутом.

Всього з початку війни загинуло понад дві тисячі осіб, які мали відбувати термін у колонії.

Усього до 17 березня за відкритими даними вдалося підтвердити загибель 17 375 осіб, які воювали за російську армію. Приблизно третина з них – добровольці, мобілізовані, увʼязнені та найманці угруповання «Вагнера».

Міноборони Росії не розкриває дані про втрати особового складу та не коментує цифри, які озвучують журналісти. Влада України також не повідомляє про кількість загиблих військових.

За оцінками західних розвідок, втрати російської армії вбитими та пораненими можуть досягати 200 тисяч осіб – до 60 тисяч із них могли загинути.

У листопаді Пентагон заявляв, що втрати з обох сторін Росії та України, ймовірно, становлять по 100 тисяч осіб; подвоєння оцінок Вашингтоном не коментувалося.

Під час бойових дій оперативно перевірити повідомлення сторін важко.