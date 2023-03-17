Ексголова ОВА назвав населені пункти Луганщини, «розбиті вщент» військами РФ

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Радіо Свобода заявив про «величезну кількість» окупованих населених пунктів регіону, «вщент розбитих» російськими військами.

«З приводу зруйнованих міст, то так, дійсно на їхній новій адміністративній мапі Попасної навіть не існує. Я можу вам сказати, Новоселівка – немає жодного вцілілого будинку. Макіївка – немає жодного вцілілого будинку. Білогорівка – не існує. Тошківка розбита вщент. Новотошківське розбите вщент. Куземівка розбита вщент. І це тільки те, що ми знаємо на сьогодні. Сєвєродонецьк – 90% будівель пошкоджені обстрілами, з них 70% не підлягають відновленню. Рубіжне – половини міста немає. Лисичанськ – так само», – сказав ексголова ОВА.

Напередодні Луганська ОВА повідомила, що угруповання «ЛНР» не врахувало зруйновану російськими обстрілами Попасну у своїх так званих «законах» про міські і муніципальні округи. В ОВА додали, що населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам.