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Зруйнована Попасна не потрапила до переліку муніципальних округів «ЛНР» – Луганська ОВА

Зруйнований російськими обстрілами будинок у Попасній на Луганщині

Угруповання «ЛНР» не врахувало зруйновану російськими обстрілами Попасну у своїх так званих «законах» про міські і муніципальні округи, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

«У так званій «ЛНР» уведені в дію «закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» і «Про утворення на території «ЛНР» міських і муніципальних округів». Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної. Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам.

Попасна – це місто у Луганській області, яке, за словами колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, «розквітає тепер лише в спогадах». Після штурму російських військ, повідомляв Гайдай, Попасну майже вщент зруйнували, в місті доведеться відновлювати ледь не кожну будівлю.

Загалом Попаснянська громада до повномасштабного російського вторгнення налічувала приблизно 30 тисяч людей.

Українські військові відійшли від Попасної Луганської області на початку травня 2022 року.

Місто Попасна Луганської області. 8 жовтня 2022 року. Супутниковий знімок Planet Labs
Місто Попасна Луганської області. 8 жовтня 2022 року. Супутниковий знімок Planet Labs

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