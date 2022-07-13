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З окупованої Попасної люди можуть виїхати лише в бік Росії – мер

Місто Попасна в Луганській області після тривалих ударів російських військ, квітень 2022 року

Наразі з окупованого міста Попасна Луганської області люди можуть виїхати лише в бік Росії, повідомив в ефірі телемарафону міський голова Микола Ханатов.

«Зараз люди, які хочуть виїхати, вони можуть самостійно це зробити, але тільки у бік Росії... Але коли люди хочуть, щоб їх вивезли не за власний кошт, а допомогли просто з евакуацією з Попасної, то окупанти з цим не допомагають», – повідомив Ханатов.

За його словами, гуманітарна ситуація в місті складна, але нібито є інформація, що туди завозять воду та «гуманітарну допомогу».

«Води немає, електрозабезпечення та газу також немає. Саме через це люди просять їх евакуювати будь-куди з Попасної. Кажуть, що люди, аби прийняти душ, їздять у Луганськ (також окупований – ред.) за 60 км», – розповів він.

Раніше Микола Ханатов повідомляв, що в Попасній залишалося близько 150 людей.

Загалом Попаснянська громада до повномасштабного російського вторгнення налічувала приблизно 30 тисяч людей.

Українські військові відійшли від Попасної Луганської області на початку травня.

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