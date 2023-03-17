Санду: Молдові війна не загрожує, поки Україна тримається і захищає нас

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Росія продовжує війну проти України, незважаючи на те, що, за її словами, Росія намагається дестабілізувати її країну. Про це вона сказала під час своєї промови в парламенті.

«Немає ніякої небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює», – сказала в парламенті Санду, яку цитує агенція Reuters. – «Хочу запевнити наших громадян, що зараз Молдові не загрожує війна. Російська армія не може потрапити сюди, поки Україна тримається – і (таким чином) захищає Молдову. Ми вдячні українцям за їхню хоробрість і волелюбність».

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За її словами, у 2030 році Молдова повинна стати членом Європейського Союзу.

«Я закликаю всі політичні сили поставити вступ до ЄС вище всіх інтересів і беззастережно підтримувати цей рух», – сказала Санду.

Вона повторила звинувачення у тому, що Росія хоче дестабілізувати Молдову. Хоча Москва це заперечує.

Санду сказала, що Росія, війська якої розташовані в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї, продовжуватиме намагатися дестабілізувати її країну «зсередини», і похвалила правоохоронні органи за блокування спроб посіяти хаос.

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Молдова, невелика країна з населенням 2,6 мільйона людей, яка розташована між Україною та Румунією, стикається з численними проблемами, включаючи енергетичну кризу.

Останніми тижнями влада Молдови заарештувала кількох ймовірних проросійських активістів, які, за їхніми словами, намагалися потрапити в країну. У столиці Кишиневі також було кілька акцій протесту, організованих проросійською партією.