Розвідка Британії: помилування тисяч засуджених може погіршити кадрові проблеми ПВК «Вагнера»

Найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за ПВК «Вагнера», ймовірно, будуть помилувані, повідомляє міністерство оборони Британії з посилання на дані розвідки.



«Найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за «групу Вагнера», ймовірно, будуть помилувані та звільнені. Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група дотримується своєї обіцянки звільнити тих, хто вижив. Посвідчення, видані звільненим ветеранам «Вагнера», нібито завірені указом президента Путіна. Оскільки «Вагнеру» тепер, ймовірно, заборонено вербувати нових ув’язнених, цей відтік погіршить кадрові проблеми», – йдеться у повідомленні.



У британській розвідці зауважують, що пік вербування ув’язнених ПВК «Вагнера» припав на осінь 2022 року, коли ув’язненим пропонували пом’якшити покарання після шести місяців служби.



Військові Британії також звертають увагу, що раптовий приплив злочинців із недавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, стане серйозним викликом для російського суспільства воєнного часу.

За даними журналістів, з 2023 року у війні проти України загинула щонайменше одна тисяча увʼязнених, які мали відбувати покарання в російських вʼязницях.

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ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.