Пригожин написав листа Шойгу і попросив допомоги для відсічі наступу українських військ

Засновник російського угруповання найманців, ПВК «Вагнер», Євген Пригожин написав листа міністрові оборони Росії Сергієві Шойгу, в якому попросив про допомогу для відсічі українського контрнаступу, що, за його словами, має відбутися в кінці березня або квітні.

У листі, який пресслужба Пригожина опублікувала у телеграмі, він заявив, що «вагнерівці» контролюють «близько 70 відсотків» Бахмута і «продовжують операції» із захоплення міста.

Пригожин заявив, що українські військові планують завдати «флангові розсікаючі удари» з метою відрізати підрозділи ПВК «Вагнер» від основних російських сил, і закликав Шойгу «вжити заходів», щоб не допустити цього.

У вечірньому зведенні 20 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на Бахмутському напрямку на Донеччині тривають постійні позиційні бої.

«На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського», – йдеться в повідомленні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 20 березня, заявили, що російські наступальні дії на Донбасі можуть наближатися до кульмінації, а Україна «має добрі можливості, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ».

За їхніми оцінками, темпи наступальних операцій сил РФ сповільнилися за останні тижні, і це свідчить, що весняний наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Раніше аналітики також повідомляли про конфлікт між Міноборони Росії та головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, який «досяг апогею» на тлі битви за Бахмут.