Пригожин планує знову зосередитися на Африці – Bloomberg

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин планує знову зосередити свою увагу на операціях в Африці після невдач його найманців в Україні, пише агентство Bloomberg із посиланням на осіб, обізнаних із цим питанням.

Як пише видання, Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент розглядають як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати в’язнів, його основного джерела новобранців, і позбавили постачання.

«Військам «Вагнера» поки що не вдалося взяти свою головну ціль – українське місто Бахмут – незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. Тепер Пригожин планує знову зосередитися на Африці», – пише Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників.

Видання зауважує, що наразі немає ніяких ознак того, що Пригожин передислокує найманців в Африку, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні ускладнилася для його сил.

Bloomberg також звернув увагу на опубліковане в понеділок оголошення про набір найманців на пів року в Україну і на 9-14 місяців в Африку з уточненням, що ті, хто хоче служити в африканських країнах, будуть зараховані в запас.

У своєму нещодавньому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що ПВК «Вагнер» може втратити більшу частину своїх найманців-в’язнів у найближчі тижні, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти.

Аналітики інституту вказують на підрахунки Міноборони Британії, що тисячі засуджених «вагнерівців», завербованих восени 2022 року, будуть помилувані та звільнені, а це, у свою чергу, посилить нестачу живої сили у ПВК «Вагнер».

У ISW кажуть, що оскільки Кремль раніше підтвердив намір президента РФ Володимира Путіна помилувати засуджених, які воюють в Україні, то, щоб дистанціюватися від очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина, Кремль, ймовірно, зумисне пішов на це помилування. І зробив це, щоб стимулювати більше засуджених до виходу з ПВК після закінчення терміну контракту, і цим «ще більше підірвати війська «Вагнера».

Перед цим Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки також повідомило, що помилування тисяч засуджених може погіршити кадрові проблеми ПВК «Вагнер».

За даними журналістів, з 2023 року у війні проти України загинула щонайменше одна тисяча увʼязнених, які мали відбувати покарання в російських вʼязницях.

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах.