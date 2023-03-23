Бахмут: ЗСУ готові йти у наступ?

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія Росії видихається у спробах захопити Бахмут – і незабаром ЗСУ цим скористаються.

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«Основними силами РФ у цьому напрямі є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили і видихаються. Незабаром ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом», – заявив командувач.

До цього на повідомлення українського Генштабу про те, що Росія втрачає темпи наступу в районі Бахмуту, звернули аналітики американського Інституту вивчення війни.

«Російські сили зараз збільшують темпи наступальних операцій довкола Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмуту та настання навколо Вугледару, яке зупинилося», – зазначили аналітики.

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Британська ж розвідка заявила у звіті за 23 березня, що Росія змогла знову окупувати кілька кілометрів у районі Кремінної Луганської області – ймовірно, щоб зробити важчим можливий контрнаступ ЗСУ на цій ділянці.

Про активізацію боїв у Авдіївки та куп'янсько-лиманському напрямку повідомив і речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий.

Головні питання випуску:

На що натякнув Сирський, заявивши про готовність ЗСУ скористатися втратами Росі\ під Бахмутом?

Чому Росія відмовляється від посилення штурмів Вугледару та Бахмуту – на користь Кремінної та Авдіївки?

І наскільки критична втрата кількох кілометрів ЗСУ у Кремінній?​