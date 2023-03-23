Частково захопили підступи до Кремінної, хочуть взяти Куп’янськ – британська розвідка про дії військ РФ

Міністерство оборони з посиланням на дані розвідки зауважує, що Росія частково відновила контроль над найближчими підступами до міста Кремінна в результаті запеклих боїв, що тривають на ділянці Сватове-Кремінна з початку березня 2023 року.

«Подекуди Росія досягла виграшу до кількох кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених ними оборонних рубежів уздовж пагорбів та інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл. Найімовірніше, вони прагнуть повернути собі Куп’янськ як логістичний вузол», – йдеться в повідомленні у твітері.

В оперативному плані, кажуть в британській розвідці, наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними.

«Командування, ймовірно, побоюється, що це один із секторів, де Україна може здійснити великі наступальні операції», – вказано в повідомленні.

Російські війська тривалий час продовжують спроби наступу в секторі Кремінної та Сватового на Луганщині. В цьому районі вони звели цілу лінію укріплень, що тягнеться вздовж траси Сватове-Кремінна. На Куп’янському напрямку зламати оборону ЗСУ їм також не вдається.