ГУР: окупаційна влада почала евакуацію з Криму

Підконтрольна Росії влада окупованого Криму розпочала евакуацію з півострова, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду і це попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

Юсов також повідомив, що російське командування на півострові й окупаційна адміністрація «дуже активно» продають нерухомість і вивозять свої сім’ї з Криму.

«Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що «спецоперація» йде за планом... Пов’язані з росіянами сім’ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», – цитує слова Юсова в ефірі телеканалу Freeдом пресслужба ГУР.

Перевірити цю заяву з незалежних джерел редакція не може.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що компроміси щодо тієї чи іншої частини території України ніколи не стануть предметом переговорів із Росією. Також він зазначив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Крим буде повернутий під контроль Києва, але це точно станеться.

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До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму. У відповідь у Кремлі заявили, що слова Нуланд «наголошують на ролі Вашингтона як головного провокатора міжнародної напруженості».

Наприкінці грудня минулого року голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим силою і дипломатією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оцінюючи перспективи деокупації Криму, заявляв, що насамперед важливо отримати контроль над Мелітополем Запорізької області.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року.

Водночас 20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що «з воєнного погляду цього року буде дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України».