«Сезон «бойових карасів» тільки починається» – у ЗСУ прокоментували вибухи в Севастополі

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в Севастополі в окупованому Росією Криму, що пролунали у місті вранці 22 березня.

«Оскільки сезон «бойових карасів» тільки починається, озвучувати (деталі – ред.) ще рано, поки «підгодовуємо», – сказала Гуменюк в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону 23 березня.

За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, у Севастополі вранці 22 березня чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт припинив свою роботу. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв тоді заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований морськими дронами.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пізніше заявив, що всі три дрони були знищені. Подробиць удару він не навів.

Кореспондент Крим.Реалії повідомив також, що в Криму та Севастополі по радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Підконтрольна РФ влада Криму та проросійські блогери назвали це «зломом».

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для півострова. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.