У Севастополі знову пролунав вибух, Развожаєв заявив про роботу МНС РФ на полігоні

У Севастополі близько 14:21 за місцевим часом було чути звук, схожий на вибух, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Водночас підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв пояснив це роботою МНС РФ на полігоні.

«Це співробітники МНС на полігоні в районі Кара-Коби здійснили планове знищення боєприпасу часів ВВВ. Такі заходи йдуть регулярно (мінімум двічі на тиждень), тож заздалегідь про них відомство не повідомляє. У місті все спокійно», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Раніше 22 березня кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Криму і Севастополі по радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Фактична влада Криму і проросійські блогери назвали це «зломом».

За даними кореспондента Крим.Реалії, у Севастополі вранці чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт припинив свою роботу. Развожаєв тоді заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований морськими дронами.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пізніше заявив, що всі три дрони були знищені. Подробиць удару він не навів.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для півострова. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.