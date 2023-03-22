У Міноборони Росії прокоментували ранкову атаку на Чорноморський флот РФ у Севастополі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські військові 22 березня відбили спробу трьох дронів атакувати об’єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

«Всі три апарати знищені», – цитує слова Шойгу на колегії Міноборони РФ російське агентство «Інтерфакс».

За його словами, два з трьох безпілотників нібито знищили дві російські військовослужбовиці. Їм Шойгу запропонував дати нагороду і премії.

За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, у Севастополі вранці чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт тимчасово не працював. Пізніше підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований трьома морськими дронами. Він стверджує, що військові кораблі не постраждали.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.