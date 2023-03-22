У Криму по радіо оголосили поради щодо евакуації і повітряної тривоги. Окупаційна влада заявила про «злом»

У Криму та Севастополі по радіо оголосили рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Повідомляється, що по радіо прозвучала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об’єктів критичної та військової інфраструктури, не піднімати невідомих предметів, підготувати «тривожну валізку».

Окупаційна влада Криму та проросійські блогери назвали це «зломом».

За даними кореспондента «Крим.Реалії», у Севастополі вранці чули серію гучних вибухів. Морський пасажирський транспорт припинив свою роботу. Призначений Москвою очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот РФ був атакований морськими дронами.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».