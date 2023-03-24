В окупованому Криму повідомляють про «напружену» ситуацію з потоком туристів

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив про «напружену» ситуацію з потоком туристів. Як передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», причиною Аксьонов назвав «логістичні труднощі».

«Потягів додали, у нас на постійній основі буде 17 пар із регіонів Росії та п’ять – додаткових. Звісно, вони глобально проблему не знімуть. Півтора мільйони перевезених пасажирів – це для Криму не вирішення питання», – заявив Аксьонов.

16 березня в ефірі російського телеканалу «Соловйов Live» Аксьонов стверджував, що курортному сезону в Криму «нічого не загрожує».

Торік Аксьонов казав, що курортний сезон у Криму повноцінно не відбувся.

З серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Коли вони відбувалися влітку, в окремих випадках відпочивальники могли спостерігати за цим безпосередньо з пляжів.