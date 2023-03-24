«Україна має право на самозахист» – МЗС про доповідь ООН щодо російських полонених

Міністерство закордонних справ прокоментувало доповіді моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні та поводження з військовополоненими.

У повідомленні в п’ятницю відомство подякувало місії за документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених Росією в ході агресії проти України.

«Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист», – наголошують у міністерстві.

Як додає МЗС, Київ розраховує, що місія ООН «уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора».

Читайте також: Омбудсмен відреагував на заяву місії ООН про порушення прав російських полонених

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала доповідь про поводження з військовополоненими і загальну ситуацію з правами людини в Україні.

Презентуючи доповідь, голова місії Матильда Богнер, зокрема, висловила занепокоєння довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених.

За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними.

Натомість Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права щодо ставлення до військовополонених.