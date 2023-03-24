Омбудсмен відреагував на заяву місії ООН про порушення прав російських полонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права щодо ставлення до військовополонених. Так він відреагував на звіт моніторингової місії ООН із прав людини, оприлюднений 24 березня, в якому у порушенні прав військовополонених звинувачували не лише Росію, а й Україну.

«Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей із головою Місії Матильдою Богнер і постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушене питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж, хотілося б почути беззаперечні факти й аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій», – написав Лубінець у телеграмі.

Омбудсмен закликав ООН, а також всю світову спільноту тиснути на Росію і вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.

«Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває і викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються», – наголосив він.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала доповідь про поводження з військовополоненими і загальну ситуацію з правами людини в Україні.

Презентуючи доповідь, голова місії Матильда Богнер, зокрема, висловила занепокоєння довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених.

Богнер уточнила, що її команда опитала понад 400 військовополонених, приблизно по 200 з кожного боку. При цьому, додала вона, Україна надала експертам ООН безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць інтернування російських військовополонених, а Росія такого доступу не надала.

«Почну з російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Ми глибоко стурбовані зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених і осіб, які припинили участь у військових діях, що були вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України почали розслідування щодо п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про судові провадження щодо імовірних винуватців», – заявила голова місії.

За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими розмовляли члени місії, заявляли про катування чи жорстоке поводження з ними. «Більшість таких випадків ставалися на перших етапах затримання і допиту», – сказала Богнер.