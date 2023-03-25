Російська армія вдарила по центру Краматорська – мер

У ніч проти 25 березня російські військові нанесли ракетний удар по Краматорську на Донеччині, повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.

«Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Без постраждалих. Уточнюємо інформацією щодо руйнувань», – написав він.

Зазначимо, 18 березня армія РФ також атакувала Краматорськ на Донбасі.

«Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура», – повідомляли місцеві бійці ДСНС.

Внаслідок обстрілу міста 18 березня Краматорськ дві людини загинуло та вже дев’ятеро було поранено, троє із яких наразі перебувають у важкому стані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.