ОК «Південь»: російські окупанти можуть готуватися до «жестів доброї волі» на Херсонщині

На окупованій Херсонщині спостерігаються ознаки можливої підготовки російських військових до «жестів доброї волі», зазначила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають «народну прикмету» – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за «поребрик» своє майно», – це як правило підготовка до тих самих «жестів», – зазначила Гуменюк.

Однак вона акцентувала, що до таких «жестів» насправді «призводить саме бойова робота високої інтенсивності зі сторони українських захисників».

«Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю», – сказала Гуменюк.

Своєю чергою вона пояснила заяви про відхід російських військ із Нової Каховки, які потім були спростовані.

«Військові теж вірять в хороше та інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська пакуються та виходять», – наголосила Гуменюк.

Також вона нагадала, що після виходу одних російських підрозділів із Нової Каховки, туди зайшли інші.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.