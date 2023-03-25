За добу Росія втратила ще понад 700 своїх військових – Генштаб

У війні проти України Росія за добу втратила 720 військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 169 890 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також повідомив про втрати російської техніки:

танків – 3580 (+6 одиниць за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11)

артилерійських систем – 2623 (+7)

РСЗВ – 520 (+9)

засоби ППО – 276

літаків – 305

гелікоптерів – 291 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+6)

крилаті ракети – 911

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19)

спеціальна техніка – 279 (+2)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.