На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої – Синєгубов

У Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомив у телеграмі очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов у суботу, 25 березня.

«Сьогодні, біля 8:00 ранку, у селі Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – написав Синєгубов.

На Донеччині троє людей також підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції. У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.