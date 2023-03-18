На Харківщині чоловіки підірвались на власному подвір’ї – Синєгубов

На Харківщині в суботу, 18 березня, підірвались двоє чоловіків, зазначив у фейсбуці очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, по області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні в селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків 71 та 29 років знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір’ї», – йдеться у заяві.

Синєгубов пояснив, що цей предмет здетонував.

«Обоє отримали поранення та зараз госпіталізовані. Стан одного з постраждалих важкий», – додав голова області.

На Донеччині троє людей також підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції. У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.